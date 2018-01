O melhor tratamento para quelóide é aquele que é feito a laser?

O quelóide é uma cicatriz elevada, firme, irregular, geralmente de coloração rósea, que pode aparecer como resultado de um corte, cirurgia, queimadura ou mesmo após acne que geram lesões com pus. Em alguns casos, pode haver dor e/ou prurido associado à cicatriz. O quelóide forma-se em pessoas com predisposição genética e é resultado da produção exagerada de uma proteína chamada colágeno por algumas células da pele, denominadas fibroblastos. O laser é o tratamento que utiliza pulsos de luz aplicadas diretamente sobre a cicatriz de quelóide. As aplicações são realizadas em sessões que não ultrapassam 1 hora. O número de sessões depende do tamanho e profundidade da cicatriz de quelóide. O tratamento, de um modo geral, traz bons resultados, porém não está indicado para todos os tipos de quelóide. Para saber se o tratamento está ou não indicado, bem como o número de sessões, é necessário uma avaliação com dermatologista. Esta coluna é uma parceria do Jornal da Tarde com o Hospital Albert Einstein (Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi. Tel.: 3747-1233) Envie suas dúvidas para Av. Eng. Caetano Álvares, 55, Limão, cep. 02598-900