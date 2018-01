O melhor sabor da internet: é a estréia do site do Paladar

Amanhã é certamente um grande dia para os leitores do caderno Paladar. Não apenas porque é o dia da festa do 3º Prêmio Paladar (a edição especial com todos os ganhadores circula na terça). Mas porque o dia 1/12 marca a estréia do Paladar na internet, no endereço www.estadao.com.br/paladar. Agora, além de se informar pelas edições de toda quinta, o público vai poder ter contato o tempo todo com o melhor da gastronomia e das bebidas, 24 horas por dia. Além de matérias, colunas e artigos publicados no suplemento, o site apresentará conteúdo exclusivo, com notícias, blogs, perfis de chefs, restaurantes, e a possiblidade de pesquisar receitas e reportagens que foram destaque em edições passadas, inclusive de anos anteriores. Para o editor-chefe de Conteúdo Digital do Grupo Estado, Marco Chiaretti, "o portal segue um caminho que é o da expansão digital do conteúdo jornalístico produzido pela redação do Estado". O site do Paladar "vai consolidar uma comunidade de pessoas interessadas em gastronomia que o suplemento vem formando desde que foi criado", conclui. O site foi estruturado, inicialmente, em sete canais (Reportagens, Receitas, Restaurantes, Vinhos, Chefs, Vídeos, Blogs). Como um bom site contemporâneo, o Paladar aposta na fusão de mídias. Seguindo a tradição já desenvolvida pelo estadao.com, terá gráficos interativos, galerias de fotos, slide shows, além de reportagens em áudio e vídeo exclusivas feitas pela TV Estadão. O site permitirá ainda que os leitores enviem suas receitas prediletas para publicação na internet. PRÊMIO AO VIVO Outro grande acontecimento marca a estréia do site do Paladar. É a transmissão da festa pela TV Estadão, ao vivo, diretamente do hotel Grand Hyatt. Pelo portal, os internautas vão poder captar um pouco do clima do evento e já saber quem foram os vencedores da premiação que escolhe os melhores pratos da cidade. A apresentação será do ator Dan Stulbach e os grandes nomes da gastronomia de São Paulo estarão presentes. Programe-se, pois a solenidade vai ao ar a partir das 21 h de amanhã.