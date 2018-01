O mau humor e a má educação

Uma das situações mais desagradáveis do cotidiano é quando alguém, ao perguntar algo, recebe uma resposta mal educada. O perguntador se pergunta: O que eu lhe fiz para que ele me destratasse tanto? ... e vão surgindo outras explicações: ?Vai ver que o dia não foi bom para ele?; ou ?Ele deve estar muito preocupado com os seus problemas?; ou até mesmo ?Vai ver que ele é assim mesmo!? Em seguida o perguntador se afasta para não começar uma discussão e para não ser contaminado pelo vírus da má-educação. Uma pessoa saudável e educada tem um preparo para lidar com suas próprias emoções e sentimentos para que não vazem sobre inocentes. Cada um tem o direito de estar de mau humor, mas tem o dever de não destratar os outros. Quando os pais aceitam que o seu filhinho os maltrate, estão lhe autorizando a ser mal educado e destratar outras pessoas fora de casa. A vice-versa também é verdadeira: o filho também não tem de ficar agüentando desaforos dos seus pais. Cada um que resolva como puder o seu mau humor para atender melhor aos seus semelhantes. Ao destratado cabe uma saída. Falar consigo próprio: "Isso não é comigo!", agradecer o outro e procurar o seu caminho da paz e da educação.