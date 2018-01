O leitor como chef

Os leitores do Feminino podem, a partir de agora, ganhar presentes e colaborar com o suplemento. No próximo mês, será lançada a seção "Cozinha do leitor". Funciona assim: os participantes enviam sugestões de receitas, seguindo o tema do mês. Será selecionada a que melhor atender aos seguintes requisitos: originalidade, objetividade e clareza na forma de preparo, ingredientes fáceis de serem encontrados e que possibilitem uma bela apresentação do prato.

A receita selecionada será publicada no Feminino, com o nome de quem a enviou. E esse leitor receberá um purificador de água e um presente para a casa ou cozinha - respectivamente, dos patrocinadores IBBL Purificadores de Água e a rede de lojas Biagallo.

Em março, mês de estreia da seção, será selecionada a melhor receita de bacalhau, o prato tradicional da Páscoa. Os leitores têm até o dia 8 para mandar suas sugestões. A cada mês, um novo tema será divulgado (confira a programação completa abaixo).

É a chance de revelar receitas tradicionais de família, achados gastronômicos, invenções que deram certo... Enfim, segredos saborosos guardados a sete chaves.

Para participar: basta enviar uma ou mais receitas - com nome e endereço completos, e telefone para contato - para o e-mail: feminino@grupoestado.com.br ou para o endereço: Suplemento Feminino, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6° andar, CEP 02598-900, São Paulo, SP.

PROGRAME-SE:

Março: a melhor receita de bacalhau

Abril: o melhor risoto

Maio: a melhor sobremesa

Junho: a melhor massa

Julho: a melhor sopa

Agosto: a melhor receita com queijo

Setembro: a melhor receita de pão

Outubro: a melhor receita com fruto do mar

Novembro: a melhor receita natalina

Dezembro: a melhor salada