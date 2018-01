O inverno chega a SP

A partir desta quarta e até segunda-feira, o outono-inverno 2007 desfila no São Paulo Fashion Week, que concentra suas atrações no Pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera. Tendências de comportamento, moda e estilo lançadas aqui influenciarão o modo de viver e vestir do brasileiro na próxima temporada. Nos corredores da Bienal, o evento levanta a bandeira ambiental da sustentabilidade (leia na pág. 7) e promove uma campanha de esclarecimento sobre a anorexia (leia na pág. 10). Nas passarelas, futurismo e romantismo devem ser as principais diretrizes dos 38 desfiles. A carioca Isabela Capeto (à esquerda), que mostra com exclusividade para o Estado um look de sua coleção, aposta nesse binômio juntando babadinhos e fitinhas de veludo a estampas que brilham no escuro. O gato é o mascote de seu inverno, que será mostrado em desfile na sua loja para apenas 60 convidados VIPs. Fora da Bienal também, Reinaldo Lourenço abre nesta quarta o evento com desfile na Fundação Armando Álvares Penteado (Faap). Gloria Coelho se apresenta no Shopping Iguatemi e a Raia de Goeye em uma casa nos Jardins. Dois nomes de destaque da moda nacional estréiam um novo ciclo. A estilista mineira Tereza Santos investe em sua própria grife - deixando a Patachou que fundou em 1980: ?Vou mostrar minha essência, sem concessões. Será uma apresentação de tricôs, com referências das décadas de 40 e 60?, adianta. Marcelo Sommer, após vender a marca Sommer para o grupo catarinense AMC Têxtil, estréia com a grife Do Estilista, que encerra segunda à noite esta edição da SPFW. ?Vou simplificar o desfile e focar na roupa. A coleção parte da modelagem de um trench-coat que eu fiz anos atrás, misturando ícones do meu universo?, diz o estilista antecipando para o Estado um look da coleção. Três nomes jovens chegam ao SPFW: Simone Nunes, Priscila Darolt e Wilson Ranieri. ?É o mais importante passo da minha carreira. Desfilar ao lado de nomes consagrados é um desafio?, diz Ranieri, que, além da marca própria, assina a criação da grife Acquastudio. Priscila Darolt, que também faz dupla jornada (cria para a Animale), espera que o evento traga mais visibilidade e aumento de vendas. Na passarela, para personalizar sua inspiração no mundo do jazz, a presença de modelos negras como Emanuela de Paula, estrela da campanha internacional da linha Barbie dos cosméticos MAC. Já Simone Nunes desfila ?O Planeta e o Futuro?, com destaque para o tricô tramado com crina de cavalo. Professora do Istituto Europeo di Design no Brasil, ela terá os alunos como equipe: ?Os de design cuidam da arte; os de hotelaria dos comes e bebes e os de moda ajudam na montagem da sala e na assistência de camarim?, conta. Quem também volta à cena é Gisele Nasser. Ela promete modelos corseletados na parte de cima e vaporosos embaixo, em seu desfile desta quarta. Sobre o gap de uma temporada, é incisiva: ?As pessoas floreiam os motivos, mas a verdade é que um desfile exige alto investimento e nem todos podem arcar?, diz. Grifes como Máxime Perelmuter, Zigfreda, Karlla Girotto, Carlos Tufvesson, OEstudio e Patachou não estão participando desta edição. Mas a ausência de Ricardo Almeida é a mais notada. Seus desfiles apinhados de globais na passarela e na primeira fila abriam tradicionalmente o evento. ?Inauguro uma loja na Daslu no fim de fevereiro e quero lançar o inverno com desfile exclusivo para clientes neste novo espaço?, diz Ricardo, que atende nomes como o presidente Lula. ?Na SPFW, os convites são distribuídos para patrocinadores, imprensa, convidados ... e para o meu cliente sobra a última fila!?, alfineta. Mas deixa em aberto a possibilidade de voltar em outra temporada. COLABOROU MÔNICA SALGADO