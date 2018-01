O inverno aos seus pés

O Fashion Rio avisou e a São Paulo Fashion Week - que acontece no prédio da Bienal, no Ibirapuera, até segunda - confirma: o inverno será mesmo das botas de cano curto. Onipresentes nas passarelas dos dois maiores eventos de moda do País - acompanhadas principalmente de leggings e vestidos curtos (acredite se quiser) -, elas já garantiram lugar privilegiado em todas as vitrines de calçados femininos da estação fria (vá se preparando...). Mas se você não consegue nem se imaginar com os pés enfiados nessas ?botas adolescentes? (em fase de crescimento), o inverno tem várias outras opções. As principais tendências de calçados para a temporada gelada foram apresentadas na 34ª edição da Couromoda, a maior feira de calçados da América Latina, realizada entre os dias 15 e 18, no Anhembi. Nas prateleiras dos 1.200 expositores, além da tal botinha curta, abundaram as ?botonas? de saltos altíssimos (que nunca saem de moda), plataformas (não, não nos livramos delas), scarpins, anabelas, sapatilhas, sandálias peep-toe (que deixam só o dedão à mostra), verniz, muita pedraria e até chinelos. Difícil foi encontrar algo para as discretas e minimalistas. Apesar de investir nos tons sóbrios, como cinza, vinho e verde escuro, a maioria dos fabricantes ainda peca pelo exagero. O solado meia-pata, por exemplo, deixa os guarda-roupas das drags para virar artigo de consumo pop - é outra vertente fortíssima do inverno. Na estamparia, persiste o zoológico: onças e tigres estão com tudo. O salto anabela também sobrevive no frio, mas forrado (até com renda!). Aplicações de pedras e demais brilhos gritam. Por fim, há as horrendas plataformas, vazadas inclusive, que ainda farão a alegria de muito ortopedista. Os pontos altos ficam com o peep-toe e os envernizados, principalmente vermelhos. Para os homens, a grande novidade é a volta do tênis iate. Quer ficar por dentro? Confira aqui os principais lançamentos de inverno para os pés.