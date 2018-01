O Incor em números

Capacidade: São cerca de 540 leitos (o número varia de acordo com as necessidades do hospital), sendo 490 reservados para casos de cardiopatia e 50 para pacientes da pneumologia Procedimentos: O Incor realiza cerca de 260 mil consultas, 13 mil internações, 5 mil cirurgias e 2 milhões de exames e análises clínicas anualmente Pesquisa: A produção científica do Incor, desde sua inauguração em 1977, soma 5.720 estudos, 2.097 publicados em revistas internacionais Perfil: Os atendimentos financiados pelo Sistema Único de Saúde são responsáveis por 80% dos procedimentos do hospital