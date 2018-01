O homem selvagem do estilista Mário Queiroz

Mario Queiroz, uma das poucas grifes só de roupa masculina presentes no evento (que tem também a VRom, já que Ricardo Almeida deixou a semana de moda), avisou que seu inverno era selvagem e abriu o desfile com um homem das cavernas, que vem em pêlo, sem camisa, e com calça de pelúcia. Mario aposta alto nos maxicomprimentos para homens (com blazers e casacos super longos, até o pull se transformar em vestido), e nas calças ultrajustas. Para quem tem corpinho de modelo, tudo bem. Os homens da vida real, com suas barriguinhas de chope, dificilmente vão entrar no shape agarradinho proposto, com tudo perto do corpo, tanto nas camisas e jaquetas, como nas parkas, que vêm para a temporada com maxicapuzes. A imagem de pêlos estampa camisas, casacos e calças, mas não emplaca. Tem também umas camisas com leões e elefantes. Melhor os couros desgastados, os veludos cotelê largos e até a t-shirt de lurex com capuz, para os mais ousados. Agora... o casting é de tirar o fôlego, hein? A mulherada também merece um pouco de colírio fashion.