O continente da controvérsia

A Antártida já motivou explorações de todos os tipos ao longo do último século. Depois dos primeiros exploradores e estudiosos, foi cobiçada por caçadores de baleias russos, japoneses e ingleses, entre outros. Nos anos 70, a moda passou a ser o krill, o minúsculo crustáceo que alimenta focas, pingüins, baleias e peixes, essencial à cadeia alimentar do continente - mas que para o homem tem sabor forte demais e uma casca tóxica, com fluoreto. Com a escassez crescente de água no planeta, a atenção também se voltou para o gelo antártico, mas a questão do aquecimento global e do derretimento de geleiras a pôs de lado. Ano a ano, como ocorre também na Patagônia ou na Groenlândia, muitas das geleiras - inclusive as da Baía do Almirantado - têm recuado, provocando preocupação entre cientistas e reajuste dos mapas. Por outro lado, a questão é tão complexa que em 2007 a Antártida teve seu inverno mais rigoroso em muitas décadas. Como isso é possível? "Não é fácil, não", desabafa o pesquisador Alberto Setzer, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), responsável pela análise dos dados enviados pela Comandante Ferraz sobre temperatura, ozônio, radiação e outros. "Nos últimos 12 anos a temperatura na Antártida caiu, furando todas as previsões", diz Setzer, que já participou de 23 operações na estação. Quanto às geleiras, ele diz que vários fatores, como as correntes oceânicas, podem estar causando o derretimento. Ao mesmo tempo, sua equipe já detectou aumento de ciclones e poluentes na atmosfera da península. Os poluentes incluem resíduos de queimadas da Amazônia. Assim como as massas de ar polares modificam o sistema climático brasileiro, os ventos que saem do interior do País chegam à Antártida. Investir em pesquisas climáticas ali, portanto, é fundamental, até porque o ser humano ainda conhece pouco sobre o clima local e o grau de interferência humana nas variações. Esse é o motivo da primeira expedição brasileira ao interior da Antártida, em curso, com sete cientistas brasileiros e um chileno coordenados pelo glaciologista Jefferson Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a 2.400 km de distância da base brasileira. Eles ficarão 40 dias acampados no Monte Johns, enfrentando até 35°C negativos, para perfurar o manto de neve e estudar a presença de CO2. "Estamos colhendo o testemunho do gelo", diz Simões por telefone ao Estado. Segundo ele, já houve um "ponto de inflexão" na visão que o Brasil tem de sua participação na Antártida. Setzer concorda, mas diz que ainda é "ínfima". O Brasil tem interesse geopolítico em ocupar uma estação na Antártida. Não tem pretensões territorialistas: não defende a divisão do continente em posses nacionais. Mas países sul-americanos como Chile e Argentina defendem. A questão envolve também o turismo, que cresce a cada ano e não pode ser cerceado porque não existe poder vigente na região. No momento, por exemplo, o navegador Amyr Klink coordena expedição pelo arquipélago da península, num cruzeiro de 15 noites a preços que vão de 5 mil a 10 mil. Na última quinta, um navio de bandeira panamenha, com 122 passageiros, encalhou perto da base argentina. Domar esse turismo que pode arriscar vidas e ecossistemas é um dos maiores desafios agora.