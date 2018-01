O cocô do Totó é seu. Só seu!

Não é o seu cachorro que emporcalha a passagem alheia. É você. Afinal, não é o seu amigão que deixa cocô na calçada. É você. Por isso, quando alguém pisa nos dejetos do Totó, não é ele o amaldiçoado. É você! Tudo bem que o animal ? sim, ele é um animal ? está (ou melhor, foi) acostumado a se aliviar em vias públicas. Mas o fato de você, dono, ter se despido do dever de limpar as necessidades do bicho em casa (que nojo, né?) não te autoriza a delegar a função para quem está fora dela. Sim, o que sai do seu cachorro ? no quintal ou na rua ? é responsabilidade sua. Na hora do passeio, saquinho na mão. E um mínimo de civilidade na cabeça.