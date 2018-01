O cérebro e a arte da culinária

Uma fábrica de biscoitos propôs certa vez o seguinte dilema: ''''meus biscoitos vendem muito porque são fresquinhos ou são fresquinhos porque vendem muito?'''' Pois bem, recentemente alguns arqueólogos têm contemplado um dilema semelhante: o homem cozinha seus alimentos porque é inteligente ou é inteligente porque cozinha seus alimentos? Uma das ca racterísticas que separam o homem dos outros animais é sua capacidade de cozinhar, outra é seu cérebro enorme. Um cérebro avantajado consome muita energia. Em um recém-nascido, ele gasta 60% de toda a energia consumida pelo corpo. Em um adulto, chega a consumir 25% de todas as calorias ingeridas. Enquanto isso, um macaco usa somente 8% da energia para fazer seu cérebro funcionar. No homem moderno, é fácil entender que, apesar de energeticamente ''''caro'''', um cérebro sofisticado ''''se paga''''. Ele permitiu que desenvolvêssemos a agricultura e, com ela, a produção de alimentos em grande escala. Essa abundância de alimentos nos libertou da atividade tediosa de passar a maior parte do dia procurando, ingerindo e mastigando alimentos. Muitos argumentam que o tempo economizado foi utilizado para pintar o teto da Capela Sistina, escrever livros e, claro, inventar armas e destruir o meio ambiente. O problema que vem sendo debatido entre os cientistas é como o homem obteve energia suficiente para sustentar seu crescimento cerebral. Nossos ancestrais australopitecos, que viveram há 4 milhões de anos, tinham um cérebro que era um terço do nosso. Ao longo de 2 milhões de anos, eles deram origem ao Homo erectus, com um cérebro duas vezes maior. O tamanho do cérebro continuou a crescer até atingir o tamanho atual, aproximadamente 500 mil anos atrás. A teoria dominante propunha que nossos ancestrais teriam trocado o intestino pelo cérebro: ao longo desses milhões de anos, o homem teria substituído uma dieta pobre por uma rica em energia, trocando parte dos vegetais que consumia por carne. À medida que seu cérebro crescia, ele se tornou um caçador mais eficiente. Essa dieta rica permitiu o ''''luxo'''' de sustentar um cérebro cada vez mais ávido por energia. Mas, agora, surgiu uma nova teoria, segundo a qual foi a capacidade de cozinhar os alimentos que forneceu a energia para sustentar nosso cérebro. Se compararmos ratos alimentados com a mesma quantidade de carne, os que recebem a carne cozida ganham 29% mais peso do que os que têm de se alimentar com carne crua. A razão é que eles gastam menos energia para mastigar e digerir o alimento, engordando mais rapidamente. Segundo essa teoria, o fato de nossos ancestrais terem descoberto a culinária permitiu que eles aproveitassem uma fração maior da energia presente nos alimentos. Essa sobra de energia teria viabilizado o crescimento de nosso cérebro. O ponto fraco da teoria é que a maior parte dos pesquisadores acredita que nossos antepassados só dominaram o fogo muito depois de o cérebro ter aumentado de tamanho. Como é muito difícil encontrar vestígios de fogo nos sítios arqueológicos de mais de 2 milhões de anos, a época exata em que ele foi dominado leva a outra discussão. De qualquer modo, é gostoso pensar que foi a deliciosa arte da culinária que permitiu que desenvolvêssemos nosso enorme cérebro. É como se os biscoitos fossem fresquinhos porque ficaram pouco tempo na prateleira. Mais informações em Food for Thought, na Science, volume 316, página 1.558, 2007. * Biólogo (fernando@reinach.com)