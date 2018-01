O cardápio ideal para o dia da prova

que comer no dia da prova? Esta é uma, entre tantas outras dúvidas, do vestibulando: como se alimentar adequadamente, de forma a não só não atrapalhar, como melhorar, o rendimento no vestibular? A estudante Marcielle Judas Ferreira da Silva, de 20 anos, vai tentar uma vaga na USP, em Nutrição. E já preparou seu cardápio: no café da manhã, leite, um pãozinho e uma fruta. No almoço, lasanha à bolonhesa e, durante a prova, água, suco e uma barrinha de cereais. "É um momento tenso, prefiro comer o que eu gosto, além de garantir energia para o exame", diz Marcielle. "A alimentação deve ser pensada desde a hora do café da manhã e não só para o momento da prova", confirma a nutricionista Maria Cecília Corsi, da Essencial Light, empresa especializada em cardápios personalizados. SEM LAXATIVOS "A primeira providência a tomar nesse dia é evitar alimentos laxativos, como mamão e leite", diz. "Isso porque, provavelmente, o aluno estará nervoso, com a popular ?dor de barriga?, e alimentos laxativos aceleram esse processo." Além disso, é ideal que ele se alimente bem, mas em pequenas porções, ao longo do dia. Outra nutricionista, Helena Novaretti, professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), acrescenta que a alimentação no dia da prova deve ter atenção especial. "Como o vestibulando está sob tensão nesse dia, a tendência é prejudicar justamente a alimentação", diz. Por isso, cuidar para ter uma dieta equilibrada é essencial. "Um organismo bem nutrido raciocina melhor", explica a nutricionista Helena. CARBOIDRATOS É fundamental, para a prova, garantir um aporte ideal de carboidratos. "Se o carboidrato não estiver em nível ideal na corrente sanguínea, pode haver sintomas de hipoglicemia, que afeta o raciocínio", diz. Assim, uma massa leve no almoço e biscoito salgado, na hora da prova, garantem o carboidrato e são de fácil digestão. "Barrinha de cereais é outra opção", diz Helena, que recomenda evitar bolachas doces e recheadas porque a maioria contém a chamada "gordura trans". Outro alimento popular entre vestibulandos é o chocolate, que Helena não recomenda. "Além do risco de ele derreter, é um alimento gorduroso e calórico, de digestão mais lenta", explica, acrescentando que esse tipo de alimento pode dar sonolência na hora da prova, prejudicando o desempenho do aluno. "O mesmo acontece com a tradicional feijoada do fim de semana", diz Helena, vetando este prato para o candidato.