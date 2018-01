O ano de Euclides

O que é: projeto jornalístico, cultural e multimídia do Grupo Estado para celebrar o centenário da morte do autor de Os Sertões Eventos já realizados: Março: Visita à região do Alto Purus, reeditando a expedição de Euclides da Cunha, com cobertura diária no Estado, no portal estadao.com.br e na Rádio Eldorado Abril: Caderno especial Amazônia Revisitada. Documentário no portal e programa na Eldorado Eventos em andamento ou a serem realizados: Abril a julho: Seção Euclides no Estadão, publicada no caderno Cultura 14 de Agosto: Colóquio sobre a obra euclidiana no auditório do Grupo Estado. Edição especial sobre o encontro, no Cultura Setembro a dezembro: Publicações especiais