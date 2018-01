Nutricionista que teve sepse recebe alta em MG

Após passar quase dois meses internada, enfrentar um quadro gravíssimo de pneumonia, com evolução para sepse (infecção generalizada) e sofrer amputações nos dedos das mãos e dos pés, a nutricionista Aline Winkler Borges, de 23 anos, recebeu alta na tarde de anteontem. A jovem deixou o Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, e se recupera em casa. Aline é diabética e os médicos suspeitam que a doença contribuiu para o agravamento do quadro clínico. "Estamos todos muito felizes com a alta. A saída do hospital dá vida nova", disse ontem ao Estado o pai da nutricionista, Márcio Borges, de 45 anos, que acompanhou a filha no período de internação. "O caso dela foi muito grave. Em alguns momentos houve risco de nós perdermos a Aline. Termos ela novamente conosco é uma conquista muito importante." Conforme o hospital, a grave pneumonia foi causada por uma bactéria comum, a Legionella sp.