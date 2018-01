40 atendimentos é a demanda média semanal atendida pela entidade filantrópica Pró Criança Cardíaca, fundada pela cardiologista Rosa Célia em 1996, no bairro de Botafogo, no Rio 20 casos cirúrgicos são encaminhados por mês ao Hospital Pró Cardíaco, onde a médica é a chefe do setor de cardiologia infantil 62 leitos serão oferecidos no Hospital da Criança, projeto de Rosa Célia para dar suporte às crianças atendidas pelo projeto, com inauguração prevista para o próximo ano R$ 30 milhões é o valor total estimado para a operacionalização do hospital 900 é o número de cirurgias realizadas pelo projeto em 11 anos de atividades, tempo em que foram atendidas aproximadamente 9 mil crianças carentes