Mais 73 casos de gripe suína foram confirmados ontem no País pelo Ministério da Saúde. Agora, o total de infectados desde o surgimento da doença no Brasil chega a 885. São Paulo é o Estado com o maior número de casos confirmados até agora: 399. Na sexta-feira, a pasta anunciou mudanças no exame diagnóstico da doença. Apenas os pacientes mais graves passarão agora pelo teste.