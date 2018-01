Núcleo da vida

Células-tronco adultas: São encontradas em vários locais do corpo, como a medula óssea, o sangue e o fígado. Têm a capacidade de se diferenciarem em outras células, mas essa possibilidade é bem menor do que a encontrada nas embrionárias. Uma vantagem é que as adultas não têm risco de rejeição, já que são extraídas do próprio paciente Células-tronco embrionárias: Presentes nos primeiros estágios da formação de um embrião, têm potencial para se transformar em qualquer célula ou tecido humano. São obtidas quando os embriões têm alguns dias. São motivo de polêmica entre cientistas e religiosos, contrários ao seu uso Células-tronco pluripotentes induzidas (iPS): São células adultas reprogramadas geneticamente para agirem como se fossem as embrionárias. Poucos países conseguiram obtê-las, entre eles o Brasil Células Mesenquimais: São aquelas que vão originar tecidos adultos, vasos sanguíneos e vasos linfáticos