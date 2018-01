Novos dinossauros são achados na Austrália

Cientistas australianos descobriram, no oeste do país, três novas espécies de dinossauros. Os restos dos animais foram encontrados próximos à cidade de Winton, onde o poeta Banjo Paterson escreveu, em 1895, a famosa canção Waltzing Matilda. Por isso, as espécies foram batizadas como Banjo, Matilda e Clancy (nome de outro personagem do escritor). Banjo é carnívoro e os outros dois, herbívoros. Eles são datados de 98 milhões de anos atrás.