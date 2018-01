Novo instituto opõe Serra e USP

Governo estadual e Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) parecem não se entender quando o assunto é o Instituto Doutor Arnaldo (IDA). Decreto publicado em 17 de setembro deste ano transferia a administração do futuro hospital da Secretaria de Estado da Saúde para o Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina. Ontem, no entanto, um novo decreto publicado no Diário Oficial do Estado - nº 52.219, assinado pelo governador José Serra - revogou a transferência para o HC. A decisão vem na esteira de um desentendimento entre as partes com relação ao modelo de gestão. De um lado, o governo parece não abrir mão de que o IDA seja gerenciado por uma Organização Social de Saúde (OSS), com metas rigorosas de atendimento e controle de gastos. De outro, professores da Faculdade de Medicina, ligada à USP, para os quais a intenção do governo pode ferir a autonomia da instituição. Pela proposta do governo, a gestão financeira e trabalhista do IDA seria de responsabilidade da Fundação Faculdade de Medicina, que atende às especificações das OSSs. O imbróglio chegou a tal ponto que, neste mês, o professor titular de Urologia da faculdade, Miguel Srougi, enviou uma carta à instituição denunciando o que para ele pode criar "uma situação de risco" para a fundação. Segundo o documento, ao qual o Estado teve acesso, a fundação pode ser penalizada em momentos de impasse político ou de dificuldades financeiras do Estado. O temor dos médicos é que o projeto de transferência e ocupação do IDA por funcionários do HC possa criar problemas para as duas instituições, além de limitar o ensino, a formação de recursos humanos e as pesquisas clínicas. Procurado pelo Estado, Srougi informou, por meio de sua secretária, que a situação no IDA é complicada, mas não iria se manifestar. A Assessoria de Imprensa da Faculdade de Medicina da USP informou que o diretor da instituição, Marcos Boulos, "só se pronunciará após tomar conhecimento de todos os detalhes do decreto". NEGOCIAÇÃO Mesmo com o decreto publicado ontem no DO, o governo ainda acena com a possibilidade de acordo. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, "as negociações com a fundação continuam". Esse não é o primeiro problema da secretaria em relação ao IDA. O hospital, que a princípio deveria ter sido inaugurado em dezembro de 2006 e já teve suas obras interrompidas por liminar, aguarda até o final do ano para abrir suas portas. O projeto original, de 1989, era exclusivamente voltado para as mulheres. Esse é o motivo do nome inicial ser Hospital das Mulheres. Quando a obra foi retomada, em 2003, no entanto, ampliou-se a proposta com a criação de dois novos institutos: Oncologia e Transplantes. O prédio terá 726 leitos em 28 andares, com aproximadamente 240 leitos destinados à mulher. CONVÊNIO Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde anunciou que o Hospital das Clínicas dará suporte técnico-administrativo para dois prontos-socorros da rede municipal. No máximo em 60 dias, os Prontos-socorros João Catarin Mezomo, na Lapa, e Caetano Virgílio Netto, no Butantã, serão gerenciados com a participação do HC. A Fundação Faculdade de Medicina da USP passará a ser responsável também por reformas na estrutura física e pela contratação de profissionais.