Novidades do mundo zen

Ainda dá para aproveitar o último dia da Feira Viver Zen. Além da tradicional proposta do evento - apresentar novidades e fortalecer produto que já estão nas prateleiras - a feira também traz uma programação de atividades que vão desde protestos pacíficos pela preservação do meio ambiente até apresentação de vídeos sobre a consciência ambiental. Entre as novidades estão o chocolate de soja diet e o doce de leite de soja (só em janeiro no mercado), ambos da Choco Soy (0800514155). Já carne (nesse caso de soja não de vaca) do momento, a quinua, vem de todas as formas: pó, flocos ou em grão. Considerado o alimento mais nutritivo para alimentação humana, ganha a deliciosa versão bolo de laranja no Empório Siriuba (3081-4303). A Feira Viver Zen se realiza na R. Luiz Coelho, 323. Ingressos: R$ 10 (estudantes e maiores de 60 anos pagam meia). www.viverzen.com.br.