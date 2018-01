Novidade na Oscar Freire

Um discreto prédio dos anos 50 é o mais novo ponto descolado-chique da Cidade. No número 329 da Rua Oscar Freire, o edifício abriga os ateliês das estilistas Rose Benedetti (precursora das bijuterias no Brasil), Bianca Ranucci e Mafa Junqueira, da grife Lolie, Adriana Praça e Mariana Braidatto, da Madri MD, Renata Bianchini e Paula Zaragueta. Fora Rose, todas as criadoras são novas no mercado e formadas pela faculdade Santa Marcelina. Lolie, Madri e Paula fazem moda feminina. Renata fabrica jóias em prata. ?As meninas me chamaram para abrir algo com elas e decidimos juntar nossos ateliês?, conta Rose, que, pela experiência, é o grande chamariz do lugar. ?Optamos por um espaço low profile porque, hoje, a moda é ser cult. Quanto mais escondido, mais clientes?, brinca a estilista. Até o fim do mês, os ateliês funcionam das 10h às 20h.