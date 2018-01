Nove unidades divulgam novo manifesto

Nove diretores de unidades que não assinaram o manifesto a favor da reitora Suely Vilela e da ação da PM divulgaram um documento ontem com suas considerações. Diretores da Faculdade de Educação, FFLCH, ECA, entre outros, dizem apoiar a reitora no "desempenho legítimo de seu papel institucional", repudiar a polícia no câmpus e "ações de constrangimento interno". O documento ainda pede diálogo e negociação entre as partes.