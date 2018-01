Novas escritoras

Tempo. Ivone fez um conto antigo virar romance

Entre os 10 finalistas na categoria Autor Estreante, da terceira edição do Prêmio São Paulo de Literatura, concedido pela Secretaria de Estado da Cultura, 8 são do sexo feminino. "Isso mostra que as mulheres estão com a sensibilidade mais aflorada", comenta o secretário de Cultura Andrea Matarazzo. Foram recebidas 217 inscrições: 88 na categoria Melhor Livro do Ano – que conta com nomes de peso, como Chico Buarque e João Ubaldo Ribeiro – e 129 na categoria Autor Estreante, para a qual se inscreveram 40 mulheres.

No ano passado, apenas três mulheres chegaram à final. Este ano, apesar de terem sido minoria entre os inscritos, o número de finalistas quase triplicou! Cada premiado voltará para casa com R$ 200 mil no bolso. Entre as que concorrem ao prêmio para Autor Estreante, está a autora do livro Immaculada, Ivone Benedetti, 63 anos, que escreveu um conto há 10 anos e, depois, o transformou em um instigante romance.

"A elaboração psicológica dos personagens é feita por meio de fatos históricos que marcaram o País." Conta que tem muita curiosidade pela psicologia masculina e que não se restringe às questões femininas. E garante que nenhum personagem da figura política está lá (qualquer semelhança é mera coincidência). "Criei os personagens e eles criaram suas histórias." Só uma passagem sobre um italiano que tinha um açougue no Itaim Bibi é que foi inspirada na história do avô.

Formada em Letras pela Universidade de São Paulo (USP), em pleno ano de 1968, Ivone foi professora de latim e de português. Em 1987, entrou para o mundo das traduções, mas nunca deixou de escrever seus contos. "Não me lembro de ter ficado sem escrever em algum momento da vida." Mas tinha um medo inexplicável. E cada vez que se sentava para colocar as ideias no papel, no segundo parágrafo, já ficava exausta. Foi quando decidiu fazer análise. "Quando terminei a análise, terminei o livro", lembra, sugerindo que venceu algum bloqueio psicológico.

Agora, já tem outro romance engatilhado. Mas só tem tempo de escrever nos fins de semana, pois dedica-se também às traduções. "Immaculada só saiu porque o conto estava engavetado."

Ivone diz que o marido, o filho e um tio foram seus "leitores cobaias". O primeiro era consultado para confirmar se os perfis masculinos eram verossímeis, mas também fazia críticas pontuais. Do filho, um jovem engenheiro, ela queria ouvir a opinião, para ver se agradava também a um perfil diferente. Já o tio, que fez uma pós-graduação em Literatura logo que se aposentou, deu-lhe uma bronca assustadora. "Ele disse que estava ruim, o que foi bom, pois fiz algumas alterações."

Além dos livros que traduz, Ivone lê tudo o que cai em suas mãos, mas ultimamente tem prestigiado os novos escritores do Brasil. Por ser mais politizada, prefere livros de história. É fissurada nos escritores russos, especialmente Dostoiévski, que está sempre na cabeceira. Dos franceses, seu favorito é Gustave Flaubert. Também gosta de Victor Hugo, tanto que lhe prestou uma homenagem em Immaculada.

Mudança. De leitora esporádica, Carol virou escritora

Ciranda de nós. Quando adolescente, Maria Carolina Maia, 31 anos, se distanciou da literatura para não ficar com fama de CDF. Na faculdade, formou-se em Jornalismo, achava que tinha de conhecer o mundo empiricamente. E, assim, suas leituras foram ficando para trás. Mas, em 2005, decidiu seguir um curso de Ciências Sociais, e entrou para o Projeto Nascente, concurso destinado aos alunos da USP como incentivo para entrarem na literatura.

Quando decidiu ler, não parou mais. "Leio quatro livros ao mesmo tempo. E escrevo muito", diz. A última leitura foi Cachalote, livro de quadrinhos, assinado por Daniel Galera e Rafael Coutinho.

Carol, como é conhecida, é a autora de Ciranda de Nós, que traz diversas histórias que se cruzam e se reportam a São José da Coroa Grande, cidade do litoral de Pernambucano, onde viveu por um período. "É pura ficção", resume a autora, que o escreveu em um mês. O livro narra as transformações do vilarejo e de seus personagens, como dona Miúda, Serginho e Glorinha, cujo sumiço inquieta os corações e mentes dos habitantes do lugar.

Outra nova escritora que conseguiu fazer seu livro num piscar de olhos é a gaúcha Lívia Sganzerla Jappe, 29 anos, que hoje vive em Brasília (DF). Ela diz que sempre foi apaixonada por literatura e que é uma leitora voraz. "Sentei e escrevi a história, em 2004. Como não tinha muito tempo, foi de uma vez só. Mandar para a editora foi um impulso corajoso", diz.

No romance Cisão, Lívia funde ficção e estudo filosófico, refletindo sobre a separação entre corpo e espírito. Traça a história de Theodoro e Inácia, um casal embrenhado em teorias e artifícios intelectuais, que, apesar disso, não se protegem dos instintos humanos.

Antes disso, Lívia tinha escrito um conto que foi publicado na revista Bravo!, em 2006. Por conta disso, o jornal Correio Braziliense a convidou para escrever um outro conto, já que tinha sido elogiada por Milton Hatoum, quem, coincidentemente, Lívia sempre admirou. "Fiquei lisonjeada. Até hoje, a literatura só tem me dado alegria na vida."

Para a jovem, que trabalha na assessoria nacional do Ministério da Justiça, ver seu nome entre as finalistas já foi o grande prêmio. Aguarda o resultado do concurso com ansiedade. Pois sete dias depois, ela embarca para o Reino Unido, onde fará um mestrado em Política Internacional. "O dinheiro do prêmio ajudaria bastante."