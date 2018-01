Nova suspeita contra casal da Renascer

O Ministério Público (MP) acrescentou a um dos processos judiciais contra o casal Sonia e Estevam Hernandes, líderes da Igreja Renascer em Cristo, extratos que mostram o envio de dinheiro supostamente não declarado a uma conta bancária nos EUA. Os depósitos, feitos entre 2000 e 2006, somaram perto de US$ 1,9 milhão (R$ 3,4 milhões, em valores atuais). Representantes dos Hernandes no Brasil negam a existência de ilegalidades. O casal está preso nos EUA desde agosto por tentar entrar no país com dinheiro não declarado em janeiro. Sonia e Estevam levaram, na viagem entre São Paulo e Miami, dólares escondidos numa Bíblia e na bagagem. Eles foram condenados a dez meses de prisão, metade da pena a ser cumprida em presídio federal e metade em prisão domiciliar. Depois disso, ficarão dois anos em liberdade vigiada, sem sair dos EUA. No Brasil, a Justiça aceitou duas ações do Ministério Público do Estado de São Paulo contra Sonia e Estevam. Numa, eles são acusados de abrir uma igreja de fachada para escapar de cobranças e processos judiciais. Na outra ação, são acusados de utilizar a Igreja Renascer para cometer estelionato, fraudes e lavagem de dinheiro. É nesse último processo que entram os extratos bancários obtidos pelo MP. A conta em questão foi aberta nos nomes do casal Hernandes e de sua filha, Fernanda. Seus representantes no Brasil dizem que a conta e os valores foram devidamente declarados. O MP afirma que não. "Estamos tentando aprofundar como mandavam o dinheiro. Acreditamos que tenha sido por doleiros, sem os requisitos legais", diz o promotor Marcelo Mendroni. Segundo o MP, o patrimônio dos fundadores da Renascer é de pelo menos R$ 130 milhões, o que inclui uma casa na cidade de Boca Ratón, na Flórida. O casal anunciou que pretende processar o promotor em razão das acusações. Após cumprir a pena nos EUA, Sonia e Estevam terão de voltar ao Brasil para responder aos dois processos. Há uma ordem de prisão preventiva contra eles.