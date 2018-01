Nova encíclica fala de esperança

O papa Bento XVI acaba de terminar sua segunda encíclica, em que fala de esperança e que será publicada antes do Natal, segundo informações publicadas ontem no jornal italiano La Repubblica. A segunda encíclica tem o título provisório de Spe Salvi (Salvos graças à Esperança) e se inspira na carta de São Paulo aos romanos. A primeira encíclica do pontífice foi Deus caritas est (Deus É Amor), publicada no ano passado. Até agora, vinha-se afirmando que a próxima encíclica teria caráter social. Mas Bento XVI decidiu colocar esse projeto de lado e fazer um texto "voltado para o coração dos cristãos, convidando-os a ter esperança, sem deixar-se levar pelo pessimismo", informou o influente jornal italiano. A obra deverá ser publicada antes do Natal, provavelmente na primeira quinzena de dezembro. O jornal La Repubblica disse ainda que o documento já está em fase de tradução para vários idiomas.