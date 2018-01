O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarciso Bertone, confirmou ontem que a segunda encíclica de Bento XVI abordará o tema da esperança e será assinada no dia 30. O texto, com título provisório Spe salvi (Salvos pela esperança) é inspirado na carta de São Paulo aos romanos. Falava-se que a próxima encíclica seria de "caráter social", mas o papa suspendeu, por enquanto, esse projeto.