Nos séculos 17 e 18, já havia relatos do problema

Em 1689, o pesquisador Richard Morton descreveu o primeiro caso de anorexia nervosa em um jovem de 16 anos. O mesmo trabalho trazia o relato de um caso semelhante em uma paciente do sexo feminino. No século 18 foram relatados mais dois casos. Robert Whytt, em 1764, publicou um estudo sobre um adolescente de 14 anos que alternava comportamento anoréxico e bulímico. A doença foi chamada "atrofia nervosa". Em 1790, Robert William publicou em Londres o relato Caso Notável de Abstinência. Ele descrevia a morte de um rapaz que ficou 78 dias em jejum. Em 1874, o médico William Gull, um dos primeiros a descrever a anorexia nervosa, também relatou uma ocorrência da doença em um paciente do sexo masculino.