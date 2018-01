Nos EUA, cão também come imposto

A notícia de que Leona Helmsley deixou instruções para que US$ 8 bilhões da sua herança destinados a obras de caridade sejam destinados ao bem-estar dos cães chama a atenção para os abatimentos de impostos de doações feitas para instituições de caridade e o seu instrumento mais usado, a eterna fundação privada. Juntos, ambos fornecem um mecanismo por meio do qual os contribuintes subvencionam os caprichos dos ricos e realizam suas fantasias de imortalidade. O abatimento de impostos das somas doadas para filantropia permite que as pessoas doem o quanto quiserem sem pagar imposto. Embora alguns prefiram contribuir para metas claramente públicas, a lei não faz exigências nesse sentido. Nos últimos anos, a condição de instituição de caridade tem sido reconhecida no caso de organizações com finalidades tão estranhas como promover a excelência na fabricação de ''patchwork'' ou ensinar o público sobre o força militar dos aviões Huey. Na verdade, a senhora Leona Helmsley até poderia ter limitado sua ação benemérita apenas aos cães malteses - que ela tanto estimava -, que isso também seria autorizado como tendo finalidade ''caritativa''. Se fosse apenas o fato de Leona Helmsley estar esbanjando seu próprio dinheiro, ninguém precisaria se preocupar. Mas o nosso dinheiro também está sendo desperdiçado. O abatimento de impostos de doações para instituições de caridade é um subsídio concedido pelo governo federal. Na verdade, o governo se tornou um parceiro em cada herança deixada para instituições de caridade. No caso da senhora Helmsley, como sua fortuna implicava um imposto de transmissão causa mortis de 45%, o seu donativo de US$ 8 bilhões para os cães na realidade se constituiu numa doação de US$ 4,4 bilhões da parte dela e os restantes US$ 3,6 bilhões foram contribuição sua e minha. Colocando isso em perspectiva, nossa contribuição para a causa de Leona Helmsley equivale aproximadamente à metade do que gastamos como o Head Start , programa que beneficia 900 mil crianças. MONUMENTO À GENEROSIDADE O que ganhamos em troca dos nossos US$ 3,6 bilhões? Um monumento eterno à generosidade de Leona Helmsley para com os cães. E mesmo eles não se beneficiarão tanto como se poderia pensar, pois ela optou por desembolsar a sua herança por meio de sua fundação, a Leona M. e Harry B. Helmsley Charitable Trust. Muitas dessas fundações não realizam nenhum trabalho caritativo, mas apenas fornecem dinheiro para organizações que atuam na área. A lei exige que as fundações apliquem um mínimo de apenas 5% dos seus ativos no ano, ajudando assim a garantir a sua existência eterna e a imortalidade dos seus doadores. Desde que atendam a esse requisito, as fundações podem computar os honorários dos curadores da fundação e outras despesas administrativas. Em 2003, foi levado ao Congresso americano projeto de lei exigindo que as fundações privadas devotassem integralmente os 5% às obras caritativas. Mas as fundações se queixaram de que isso ameaçaria sua existência eterna e o projeto não foi aprovado. Algumas pessoas que criaram fundações destinadas a obras de caridade podem alegar que seus dólares filantrópicos seriam melhor aplicados se apenas a receita dos investimentos fosse utilizada, preservando o principal. Qualquer um que conheça a história da galinha dos ovos de ouro sabe a importância de não se gastar o principal. No entanto, como um dólar gasto hoje vale mais do que um dólar gasto daqui a alguns anos, em muitos casos a soma dos pagamentos com o decorrer do tempo - mesmo na perpetuidade - nunca vai se igualar ao valor do principal original. Os verdadeiros beneficiários da perpetuidade são os bancos e as sociedades fiduciárias que recebem um pagamento anual pela administração dos ativos. Existem outras razões por que a lei não deve encorajar as pessoas a vincularem seus recursos - e os nossos - por toda a vida. A fundação eterna baseia-se na suposição de que, mesmo num futuro distante, as pessoas tomarão decisões inteligentes sobre o uso dos recursos. Mas basta olhar para trás para ver o quão falha é essa idéia. De fato, teria algum sentido a política atual ser regida pela visão de alguém vivendo em 1930? Ou 1630? Ao reservarmos parte dos ativos para as necessidades incertas no futuro, nós nos privamos de recursos para atender às necessidades óbvias e prementes de hoje. Não devemos dar um cheque em branco para apoiar os caprichos dos abastados. Deve haver um limite - um montante em dólares ou uma porcentagem da herança - para o abatimento do imposto causa mortis do montante direcionado para obras de caridade. As pessoas podem doar como quiserem, mas depois de pagar o imposto. E quando se tratar de uma herança deixada para fundações privadas, o abatimento deve ser menor do que no caso de fundos doados diretamente para as boas causas. Precisamos parar de subvencionar a imortalidade. As fundações privadas devem ser obrigadas a aplicar mais dos seus ativos em obras caritativas, mesmo que isso ameace sua existência eterna. Enquanto o Congresso não realizar essas mudanças dentro do código tributário, não é justo que a fortuna de Leona Helmsley vá para os cães. E nossos dólares também. * Ray D. Madoff, professor do Boston College Law School, está escrevendo livro sobre imortalidade e a lei. Artigo originalmente publicado no New York Times