Noivo neurótico, noiva nervosa

Estou noivo há um ano e meio e aprendi uma lição que serve como conselho número um aos pré-casados: não conviva com outros noivos, em hipótese alguma. A amizade ou mesmo o despretensioso bate-papo numa mesa de bar só vai te incomodar. Se o casal estiver tão tenso quanto você, os petiscos vão dar indigestão e você sairá do bar com mais dúvidas do que quando entrou. E se o casal de noivos estiver feliz com os preparativos? Não há nada que irrite mais, acredite. Feliz com o quê, posso saber? O sonho matrimonial vai consumir o valor de um Citroën C3, quatro portas, novinho, em menos de seis horas! Vale a pena? Não tenho dúvidas de que sim. Mas só seis horas para tudo isso? Ai meu bolso! Se você encontrar um noivo feliz com os preparativos do casório, cuidado. Ou ele está ao lado da noiva encenando ou é um sortudo que ouviu dela a frase "amor, não se preocupe, eu cuido de tudo". Noivos, preparem-se para gastar litros de gasolina visitando buffets, bandas, decoradores, equipes de foto e filmagem, caligrafistas, expo-noivas etc. E sempre sorria, porque, ao menor sinal de cansaço ou tédio, é uma noite inteira de brigas. Noivas, sejam mais pacientes com seus parceiros. Eles amam vocês, querem fazer um dia inesquecível, mas escolher a flor do altar quando a casa precisa de reforma e muito dinheiro no bolso é duro. Um consolo: depois de tanto trabalho, há a lua-de mel. Pense nisso para não perder o sorriso. E a paciência. *Franthiesco Ballerini, repórter do JT, se casará com Ana Lúcia Tsutsui no dia 7 de setembro, Independência do Brasil. Só do Brasil