Noites quentinhas

De aveia Tempo de preparo: 40 minutos Rendimento: 4 porções Ingredientes: 2 colheres (sopa) de azeite 1 colher (sopa) de farinha de trigo 1/2 cebola média picadinha 1 tomate sem pele, picadinho 1 e 1/2 litro de água 2 tabletes de caldo de legumes sal e pimenta-do-reino a gosto 2 xícaras (chá) de batata descascada e picada em quadradinhos 1 xícara (chá) de cenoura raspada e cortada em quadradinhos 1 xícara (chá) de chuchu descascado e picado em quadradinhos 1 xícara (chá) de aveia em lâminas 1 colher (sopa) de manteiga 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picadinho Preparo: 1. Numa panela grande, aqueça o azeite, junte a farinha e, sem parar de mexer, mantenha no fogo até dourar. 2. Junte a cebola e refogue bem. Adicione o tomate e refogue mais um pouco. 3. Aos poucos, junte a água, mexendo sempre para não empelotar. 4. Tempere com os tabletes de caldo de legumes e, assim que começar a ferver, adicione as batatas, a cenoura e o chuchu. Tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos, em fogo brando. 5. Acerte os temperos, colocando sal e pimenta, se necessário. Junte a aveia e deixe cozinhar por mais 10 minutos. 6. Verifique se os legumes estão macios. Se estiverem, desligue o fogo, adicione a manteiga e o cheiro-verde. Sirva bem quente. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil De pão e cerveja Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 4 porções Ingredientes: 1 e 1/4 de litro de caldo de carne 4 fatias de pão preto 400 ml de cerveja preta 50 g de manteiga 2 cebolas grandes picadas 40 g de bacon picadinho 1 pitada de sal pimenta-do-reino moída na hora a gosto salsinha picada a gosto Preparo: 1. Faça um caldo de carne bem temperado. Reserve. 2. Corte em quatro as fatias de pão preto. Passe-as rapidamente em 300 ml da cerveja preta, não deixando que absorvam demais. 3. Coloque-as numa assadeira untada com a manteiga e leve ao forno até ficarem crocantes. Reserve. 4. Frite as cebolas no bacon até dourar, acrescente o caldo de carne e os 100 ml da cerveja restante. Acerte o sal e a pimenta, e mantenha no fogo, até ferver. 5. Ao servir, coloque as fatias de pão torrado no fundo do prato e, por cima, a sopa bem quente. Salpique com salsinha e sirva em seguida. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Receita do Restaurante Bia Kaffee: R. Isola Orsi, 33, Capivari, Campos do Jordão, tel: (12) 3663-1507 De pinhão com camarão ao gengibre Tempo de preparo: 40 minutos Rendimento: 6 porções Ingredientes: 1 cebola orgânica média 2 talos de alho poró orgânico (somente a parte branca) 2 colheres (sopa) de óleo 500 g de pinhão cozido e sem casca 1 e 1/2 litro de água sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto 100 ml de creme de leite fresco 250 g de camarão rosa médio, limpo 1 dedo de gengibre colheres (sopa) de azeite Preparo: 1. Corte a cebola em cubos pequenos e o alho poró em fatias. Coloque o óleo numa panela, junte a cebola e o alho poró, e leve ao fogo para suar bem, por cerca de 2 minutos. Acrescente os pinhões e a água. Deixe cozinhar por 20 minutos, em fogo baixo, com a panela semi-aberta. 2. Retire do fogo, espere amornar e bata aos poucos, no liquidificar, sem colocar todo o líquido do cozimento, para que não fique muito rala. Se sobrar um pouco do líquido, guarde-o para ser usado em um risoto, por exemplo. 3. Despeje numa panela, tempere com sal e pimenta moída na hora a gosto, e acrescente o creme de leite fresco. 4. Leve ao fogo brando, até aquecer bem, corrija os temperos e reserve quente. 5. Tempere os camarões com sal, pimenta e gengibre ralado. Aqueça o azeite numa frigideira e salteie rapidamente os camarões. 6. Montagem: em cada prato, coloque a sopa e, por cima, quatro camarões salteados. Sirva bem quente. Custo: alto Grau de dificuldade: fácil Receita do restaurante Nó de Pinho: Pousada Solar d?Araucária, Gonçalves, MG, tel.: (35) 3654-1398