Noel na clínica

?Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel.? Foi com esta música que, cerca de 20 idosos, participaram da festa de Natal na clínica de repouso New Heaven, em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, realizada no último dia 16. Ao redor de um conjunto musical - com oito cantores vestidos de Papai Noel -, Catarina, Mercedes, Mafalda e Heloísa, entre outras senhoras, todas acompanhadas de seus parentes, participaram do Natal antecipado na casa onde moram há alguns anos. Elas sofrem de alguns problemas de saúde, como artrose, demência senil, Alzheimer e deficiência visual. Para a psicóloga Rosilene Lima, diretora da clínica, ?esse evento é muito importante para eles, porque juntos sentem-se mais amados e aumentam sua auto-estima?. E, no meio de um sorriso, de um beijo ou um abraço, misturam-se momentos de felicidade e gratidão entre as senhoras e seus familiares.