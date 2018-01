O britânico Noel Gallagher, guitarrista e principal compositor da banda de rock Oasis, anunciou no site oficial oasisinet.com que deixou o grupo. "Eu simplesmente não consigo mais trabalhar com o Liam", afirmou, referindo-se ao irmão mais novo, cantor da banda. Ele pediu desculpas aos fãs com ingressos comprados.