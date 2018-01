No verão, bem-estar esconde problemas para ''viciados'' em Sol

"Viciados" em sol, geralmente, são pessoas bem informadas, mas mesmo assim insistem em passar horas se bronzeando. Os problemas causados pela exposição contínua aos raios ultravioleta UVA e UVB e os cuidados a serem tomados - especialmente durante o verão - não são novidades para elas. Além da busca por um corpo bronzeado, uma das explicações para isso é a serotonina, explica a dermatologista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Flávia Martteli. A substância, um neurotransmissor responsável por levar os estímulos de um neurônio ao outro, é também a responsável pela sensação de bem-estar. O sol é um estimulante da produção de serotonina. Por isso, sol e bem-estar são constantemente associados. "Tenho pacientes que não desistem de ter ?cara de verão? o ano inteiro", diz Flávia. Para que o bem-estar proporcionado pelo sol não se transforme em problemas sérios, a recomendação é simples: filtro solar e bom senso. Se este último não se compra nas farmácias, os filtros solares, com fatores de proteção variados, sim. Dos protetores em cápsulas a loções que protegem o DNA da pele contra os efeitos nocivos do sol, o bloqueio dos raios ultravioleta é medido pelo Fator de Proteção Solar (FPS ). Quando se usa um filtro com FPS 30, por exemplo, a pele deve levar 30 vezes mais tempo para ficar vermelha. "O ideal é que se reaplique a loção, no máximo, a cada duas horas", explica Flávia. Para quem acredita que basta evitar o sol entre as 10 e as 16 horas para fugir de problemas, a dermatologista da Unifesp explica que para a proteção contra o câncer de pele isso está correto. Para evitar o envelhecimento precoce da pele, não. "Se você for à praia às 7 da manhã, o ideal é que passe o filtro solar", diz. Isso porque os raios UVB são mais intensos no verão, entre 11 e 15 horas, e são os principais responsáveis pelo câncer de pele. Os raios UVA, porém, estão presentes o dia todo. Não queimam nem deixam áreas vermelhas, mas são os principais causadores do envelhecimento precoce da pele. CAMADA DE OZÔNIO A pele sempre bem cuidada nem de longe denuncia, mas Christiane Torloni já abusou bastante do sol. A um mês de completar 52 anos, a atriz, que mora no Rio, usa filtro solar com fator de proteção 100 no rosto e no colo diariamente. No verão, frequenta praia e piscina - só não abre mão do chapéu. "Eu fui uma adolescente como todas são: absolutamente desmiolada. Teve muito aquela coisa de descascar, o que é péssimo. Minha mãe achava que eu ficaria com uma pele horrível. A sorte foi que eu cresci rápido", brinca Christiane. "Eu peguei sol livremente quando ainda existia a camada de ozônio. As pessoas não usavam filtro solar. Agora é diferente. Passo filtro inclusive para gravar (novela), porque é muita luz em cima da gente."