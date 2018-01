No Sábado de Aleluia, cristãos fazem vigília

Dentro das celebrações realizadas durante a Semana Santa, os cristãos festejam hoje o Sábado de Aleluia ou Sábado Santo, dia dedicado à vigília para a espera da ressurreição de Jesus Cristo, que, segundo a tradição, ocorre no domingo de Páscoa. É hoje também o dia em que se festeja a malhação de Judas, tradição em que os cristãos espancam, torturam e, às vezes, queimam um boneco simbolizando o apóstolo que entregou Jesus aos romanos há dois mil anos. No Brasil, é costume caracterizar os bonecos representando Judas Iscariotes como políticos ou pessoas famosas, mas pouco populares. Em São Paulo, a malhação de Judas mais conhecida ocorre no Cambuci, no centro. Na Catedral da Sé, centro da cidade, uma missa de vigília pascal será realizada às 19 horas. No Mosteiro de São Bento, a mesma celebração ocorre às 22h30. No Santuário do Terço Bizantino, zona sul de São Paulo, a missa da vigília será às 16h30. Outras denominações cristãs também festejarão o Sábado de Aleluia com programações próprias. A Igreja Batista do Morumbi apresenta, como em outros dias da Semana Santa, o Auto de Páscoa, às 17 horas. É possível adquirir o ingresso por R$ 3 antecipadamente na igreja. A Eparquia Maronita do Brasil, na Liberdade, também celebrará uma missa de vigília pascal, às 18 horas. A Eparquia é uma diocese (divisão da igreja) da tradição cristã maronita. No Exarcado Apostólico Armênio, para os fiéis do rito armênio, que fica na Avenida Tiradentes, na Luz, a celebração da vigília será realizada às 20 horas.