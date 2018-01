No Rio, secretaria apura negligência

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio abriu uma sindicância para apurar denúncias de negligência no atendimento a mulheres grávidas no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul. Na quinta-feira, um obstetra teria mandado Manuela Costa, de 29 anos, grávida e em estado grave para uma maternidade na zona norte de ônibus. Com uma caneta, ele rabiscou no braço da paciente o nome da Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, e os números 476 e 460, referentes às linhas de ônibus, apesar de Manuela apresentar sangramento. A jovem chegou à maternidade por contra própria, onde foi submetida a uma cesariana, mas o bebê nasceu morto.Outras duas grávidas examinadas pelo obstetra de plantão do Miguel Couto também teriam ido à maternidade com o endereço "marcado" no braço.