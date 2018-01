No país, gasto com saúde de obesos é 9% do total

A obesidade é responsável por US$ 147 bilhões em gastos anuais com tratamentos de saúde, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, em Washington. Isso equivale a 9,1% dos custos médicos dos EUA. O economista Stephen Dubner, coautor do livro Freakonomics, defende um imposto sobre os produtos alimentícios com gorduras e açúcares. Gastos com gordos também abrangem a compra de mesas de operação e cadeiras de rodas mais resistentes. A Naafa afirma que as pessoas "nascem em diferentes alturas, cores e pesos" e não podem ser culpados por isso.