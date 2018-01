No interior de SP, apostilas trazem conteúdo errado

Além dos mapas de geografia, os erros nos materiais didáticos distribuídos pelo governo paulista também aparecem nas apostilas de história dos estudantes da 6ª série. Em São José do Rio Preto e Araçatuba, o Caderno do Aluno para a matéria tem 14 de suas 40 páginas com conteúdo incorreto, que deveria constar nos cadernos para a 7ª série. Não é só. Segundo professores e aluno, os cadernos da 7ª série também têm erros. "As matérias estão misturadas", disse um professor que não quis ser identificado. "É um festival de erratas destinadas para quase todas as disciplinas." O erro foi causado por falha de encadernação. As páginas 3 a 8 do caderno da 6ª série, por exemplo, deveriam formar um capítulo sobre feudalismo, mas mostram capítulo sobre iluminismo destinado à série seguinte. O mesmo erro é constatado nas últimas oito páginas. O problema com o material ocorre em pelo menos três escolas de Rio Preto e uma de Araçatuba. Na Oscar de Barros Serra Dória, de Rio Preto, o problema foi constatado em quatro salas com 40 alunos. Para contorná-lo, docentes passam o conteúdo na lousa para alunos copiarem. Uma diretora disse que vai xerocar o conteúdo correto para distribuir aos alunos, mas afirmou não saber quantos alunos receberam as apostilas com erro. "Há professores que nem sabem que os conteúdos estão errados. As apostilas chegaram há uma ou duas semanas", comentou um professor de Araçatuba. Em Rio Preto, o erro foi descoberto há duas semanas. Ontem a Secretaria de Estado da Educação informou que se trata de "problema pontual" que está sendo resolvido com a troca das apostilas. Segundo a assessoria, até ontem nenhum professor havia reclamado dos erros à secretaria.