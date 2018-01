New Abravanation

Jogando-se mais no estilo do que na tendência, a Neon, marca desenhada pela estilista Rita Comparato com o stylist Dudu Bertholini, entra em seu 5.º SPFW. No Royal, Dudu conta que ?a coleção será uma festa étnica, mais uma mistura de gallery com cassino?. Pense em Picasso e Helmut Newton. Pense em veludo, bordados paetê, franja de canutilho, meia-calça, um toque de alfaiataria - uma novidade - e tricô numa atmosfera smoke. De uma viagem de pesquisa feita ao Marrocos surgiu inspiração para a estampa-hit: ?Padronagens de cerâmicas marroquinas, camelos e coqueiros foram desenhados a lápis pelo designer Andres Sandoval na estampa-hit?, conta Dudu. E Fábio Gurjão criou estampas que remetem a cassino. Flash Hype do hype hoje é a festa de Paula Raia, Fe De Goeye e Malu Barreto, da Lancôme, para a top Daria Werbory chez Luiz Gelpi. Martinis de amor-perfeito darão up na pista do o DJ Mr. Spacely e Paulus Magnus. 92,9 O Em Cena mixa trilhas da SPFW. De Sommer ao batuque da Cavalera por Zé Pedro e o jazzy-soul de Priscila Darolt na trilha de Ronaldo Popaska, vocalista da Vague. Amanhã, à 0 h, do Lounge do Grupo Estado na Bienal. Reinaldo Aristocratas eduardianos versus Madmax. Reinaldo Loureço mostrou na Faap seu desfile. Looks feitos de cashmere, zíper, franjas de plumas, jaquetas de motoqueiro, coletes e leggings - o hit - de couro e vestidos em camadas e mais camadas. Um inverno-escândalo. Very British Uma das chapeleiras mais modernas do UK, Victoria Grant - que desenha para Vivienne Westwood e para a nova geração - assina os chapéus da coleção de estréia de Terezinha Santos na SPFW. ?São brancos inspirados na cultura pop?, adianta a stylist Vandinha Jacintho, que encomendou os chapéus a Victoria para o desfile só de tricôs, amanhã, no MAM. Mão dupla Oskar Metsavath tirará seu ?Ás? da manga após a temporada de desfiles. Aproximou-se do playboy italiano Lappo Elkann, neto de Gianni Agnelli, que lhe ?abre portas? na Europa. Farão uma linha a quatro mãos. Replay A cena de Blow-up, de Antonioni, em que um fotógrafo está em estúdio com diversas modelos que parecem multiplicar-se num jogo de espelhos, inspirou o desfile, super 60, da Iódice, amanhã. A top Izabel Goulart é exclusiva da marca na passarela - que terá muitos vestidos curtos - e na campanha clicada por Gui Paganini, bolada para revitalizar a Iódice Denin. Sabe que... O designer Marton inspirou-se na obra de Yayoi Kusama - artista plástica japonesa das mais conceituadas por aquelas bandas - para montar o cenário do desfile da Triton, hoje às 19 h. As modelos vão atravessar 3.900 bolas, de diversos tamanhos e materiais. A coleção, aliás, tem ?pois? de toda sorte. Patrícia Viera convidou a designer Francesca Giobbi para desenvolver os sapatos de seu desfile de hoje. Pela primeira vez, as duas se unem, e marcam a parceria entrando juntas na passarela no fim do desfile Até então confirmada para o desfile da Zoomp, Giane Albertoni impôs condição para pisar na passarela, pois caiu e levou três pontos na cabeça. Só desfila com curativo coberto A artista Camila Pavanelli fará uma ponta no desfile de Caio Gobbi, domingo. Ela ficou conhecida por seus gatinhos que coloriram os tapumes da obra na Oscar Freire, customizou mochilas Eastpack para o estilista. A coleção é inspirada em pára-quedismo, pântano e escrita judaica Afinado com o espírito ?consciência ambiental? da SPFW, Lorenzo Merlino tem cenário da editora de Casa Vogue, Clarissa Schneider. ?Bolei uma cena urbana como a moda dele. Biombos criam ambiente?, diz sobre o trabalho que será reciclado pelo Instituto do PVC após o desfile, sábado O lounge da WGSN no SPFW traz referências à macrotendência Primary, do resgate dos valores essenciais, das culturas antigas, de uma forma de vida mais intuitiva e do contato com a natureza. O arquiteto Marcelo Rosenbaum usou matérias-primas sustentáveis: fibra de bananeira e madeira reciclada. Jackson Araújo toma conta do som influenciado pelo clima natural. 5 minutos com Naomi Campbell A modelo inglesa, nova cara da IMG, tem projetos ligados ao Brasil. E anda chateada com histórias de ser acusada de mais uma briga, que nega 1. De onde vem e para onde vai? De NY para Chicago onde anunciarei que agora sou da agência IMG. 2. E agora é também embaixadora Internacional do Rio, nomeada por César Maia. Como ajudará a cidade? Não sou do tipo que suga o que um tem de melhor sem retribuir. Quero ajudar o País em que penso em viver no futuro. Em 10 dias voltarei para o prefeito oficializar a honraria e projetos, como o We Love Brazil, das camisetas que vendi para ajudar a Fundação Criar, de Luciano Huck. E farei parte do documentário que Quincy Jones está fazendo para ajudar o País. 3. Será rodado no carnaval. Dizem que Oprah virá... Por hora não. O filme será feito em dois anos. 4. Quincy ergueu cem casas para a Fundação Nelson Mandela na África. E no Brasil? Levantaremos fundos para educação. Quincy quer fazer seminários. Uma coisa em que sou boa é passar a mão no telefone para conseguir coisas para ajudar os outros. Estava no Egito. Fiquei tocada pelas crianças. Liguei para Bill Gates e ele mandou computadores. 5. Dizem que no jantar do pai-de-santo Tuca Franchini você teria batido num fotógrafo (ela acaba de ser condenada pela Justiça de NY a cinco dias de trabalhos sociais por jogar um blackberry numa assistente)? Não me importo com o que dizem. Sempre arrumam um jeito de me encrencar. Só digo que fiquei chocada com a quantidade de fotógrafos na casa daquela mulher (Ariadne Coelho). Foi o namorado dela, um congressista, quem o empurrou. Eu estava longe, dançando. E quero ainda mais distância dessa mulher, que nem amiga minha é.