O nervosismo dominou ontem a reunião sobre mudança climática que a ONU supervisiona em Bangcoc. Apesar da preocupação entre as delegações dos países industrializados e os emergentes, o secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima, Yvo de Boer, se disse animado com os rumos da reunião.EFE