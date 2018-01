Neon veste o povo para dançar

A grife de Dudu Bertholini e Rita Comparato conta com a simpatia do povo da moda, que gosta deles e das roupas que fazem. Mais uma vez, a dupla montou um cenário de impacto, com as modelos fazendo carão em cima das letras que formam o nome da marca em tamanho gigante, espelhadas. E do alto do N, do E, do O, e do outro N vieram looks inspirados nas festanças dos anos 80, muito paetê, muito brilho, e uma sensualidade à flor da pele. A grife continua apostando nas estamparias exclusivas, feitas por artistas plásticos (como Roger Mello, Fábio Furjão, André Sandoval e Fernando Vilella), agora misturadas com veludo alemão, que aparece em tiras nas golas, em bainhas, e com pantalonas. Ao som de James Brown, as garotas da Neon agora descobriram o guarda-roupa masculino. Coletes de ternos viram vestidinhos. O smoking também se transmuta em macacão (desfilado lindamente por Marina Dias). Muita atenção aos acessórios, feitos por Christine Yuffon, que estava chiquérrima na primeira fila. As franjas de canutilhos dão um movimento extra ao andar das musas da grife. Agora, vamos falar... A busca dos elementos da alfaiataria ajuda a dar uma renovada no repertório da marca, que precisa mesmo se reinventar. Ainda que a opção pela estamparia de impacto seja ótima, começa a cansar o olhar. Nessa temporada, passa. Nas próximas, não sei não.