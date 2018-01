Nenhuma particular teve todas as notas máximas

A lista dos melhores cursos nas Ciências Agrárias e de Saúde está cada vez mais restrita: apenas 25 conseguiram obter o conceito máximo, 5, nos três itens avaliados pelo Ministério da Educação. Há três anos, na primeira avaliação desse grupo - e antes da criação do Conceito Preliminar do Curso (CPC) -, 69 obtiveram a nota máxima no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e no IDD, que avalia o conhecimento agregado ao aluno durante o curso. Dessas instituições de excelência, nenhuma é privada. São 20 instituições federais de ensino e outras cinco estaduais. O mais bem posicionado entre os cursos particulares é o de Farmácia da Faculdade Oswaldo Cruz, de São Paulo. O curso, que tem conceito 5 no Enade e 5 no IDD, perdeu a posição por conta no novo conceito preliminar. Na avaliação de infra-estrutura e docentes, retirada do Censo do Ensino Superior e do questionário socioeconômico do Enade, o curso ficou com conceito mais baixo, o que baixou o CPC para 4 (mais informações nesta página). A diferença entre os melhores cursos do País e os demais fica mais clara quando se analisa as médias de cada curso. Entre os 25, a maioria dos seus alunos formandos têm médias próximas a 60% de acertos e em sete instituições as médias ficaram acima dos 70% . Mesmo não sendo o ideal, está muito acima das médias dos cursos da parte debaixo da tabela, muitos deles com menos de 30% de acertos. Em Medicina, uma das piores escolas, a Universidade de Nova Iguaçu, no Rio, conseguiu que seus formandos alcançassem uma média de 41,3% de acertos. Um resultado inferior ao dos alunos de primeiro ano da Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, que acertaram 45,5% da prova. Se isso mostra que os alunos da Federal já entram mais preparados, o resultado dos formandos demonstra que a instituição conseguiu agregar muito conhecimento: a media dos concluintes é de 75,5%. Em Nutrição, a Universidade Bandeirante conseguiu que seus formandos acertassem apenas 4,5 pontos porcentuais a mais que os alunos do primeiro ano, sendo que a média dos ingressantes já era de apenas 32,4% de acertos. Já a Universidade Federal de Viçosa recebeu alunos que acertam já 53,5% do exame, mas os entregou com 74% de acertos. As escolas que alcançaram conceito preliminar 5 são consideradas pelo MEC como as de referência para cada área. Isso porque o CPC congrega os resultados do Enade, IDD e da fórmula que avalia infra-estrutura em um só indicador. No entanto, por essa avaliação do MEC, o número de cursos top de linha aumenta: são 48, já que alguns não alcançam 5 em todos os indicadores, mas tem o CPC máximo por conta da fórmula usada para calculá-lo. Nessa lista, o domínio também é das instituições federais, seguidas pelas estaduais. Mas aparece também o Centro Universitário São Camilo, de São Paulo, cujo curso de Tecnologia em Radiologia tem Enade 4, mas IDD e CPC 5.