O principal negociador dos Estados Unidos sobre o clima, Todd Stern, disse estar mais otimista sobre a aprovação de um novo tratado acerca do aquecimento global ainda neste ano. A declaração foi dada após dois dias de reunião com ministros do Meio Ambiente de 18 países, entre eles o Brasil, em Washington. A reunião fez parte dos preparativos para a reunião da ONU em Copenhague, em dezembro.