Natasha Richardson morre após acidente

A atriz Natasha Richardson, filha do diretor Tony Richardson e da atriz Vanessa Redgrave e esposa do ator Liam Neeson, morreu ontem em um hospital de Nova York aos 45 anos, em consequência de ferimentos na cabeça após acidente ao esquiar em Montreal, 2ª-feira. Um de seus principais papéis no cinema foi como a protagonista em O Sequestro de Patty Hearst (1988), de Paul Schrader. No teatro, venceu um Tony em 1998, por Cabaret.