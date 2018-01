Nascimento de óctuplos gera debate nos Estados Unidos

Especialistas americanos em fertilidade estão sugerindo que o caso de Nadya Suleman e seus óctuplos constitui uma quebra de orientações médicas. Suleman, de 33 anos, deu à luz seis meninos e duas meninas por cesárea no dia 26 de janeiro no centro médico Kaiser Permanente Medical Center, em Bellflower (Califórnia). Ontem ela deixou o hospital, mas os bebês continuam internados. O acontecimento - só se tem notícia de mais um nascimento de óctuplos vivos nos Estados Unidos - provocou críticas após se revelar que Suleman é solteira, desempregada, vive com a mãe e já tem seis filhos - incluindo gêmeos. "Ela não é má, mas é obcecada por filhos. Adora crianças, é muito boa com crianças, mas evidentemente exagerou", disse a mãe de Nadya, Angela Suleman, ao jornal Los Angeles Times. Ela decidiu pela implantação de mais embriões na esperança de ter "só mais uma menina". O nascimento de oito bebês está atraindo um conjunto diferente de preocupações da comunidade médica, especialmente da área ligada à fertilidade, já que sua missão é minimizar o alto risco, a gravidez múltipla e, com segurança, propiciar um bebê saudável. Está suscitando também questões sobre regulamentos que norteiam médicos e clínicas nos EUA. "Foi um grave erro", disse Eleanor Nicoll, porta-voz da American Society for Reproductive Medicine, que junto com a Society for Assisted Reproductive Technology fornece orientações médicas para tratamento de fertilidade. Suleman não revelou como os bebês foram concebidos nem qual clínica esteve envolvida. O Kaiser informou não estar envolvido na concepção. Normalmente os médicos usam a fertilização in vitro - pela qual os embriões são formados em laboratório e transferidos em pequeno número para o útero - e a inseminação intrauterina, em que os ovários são estimulados a produzir óvulos e depois é feita inseminação artificial. Em ambos, os médicos disseram que trabalham com dois a três embriões, no máximo quatro, mas não oito. Para uma mulher com mais de 30 anos, as diretrizes para fertilização recomendam a transferência de não mais que dois embriões para evitar riscos.