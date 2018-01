Nascem na Bélgica três leões brancos

Três filhotes de leão com uma mutação genética que os torna brancos nasceram na semana passada no zoológico de Olmen, na Bélgica. Na verdade, a fêmea do zoológico deu à luz três filhotes, mas dois não resistiram. Os outros três foram levados para uma incubadora. Não se trata de animais albinos - a cor é resultado de mutação genética. Os casos de leão branco são raríssimos. Existem apenas 200 deles em todo o mundo e todos vivem em cativeiro.