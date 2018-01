Nasa lançará satélite para analisar nível de CO2

A Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, anunciou ontem que colocará em órbita no próximo mês o primeiro satélite que analisará os níveis de CO2 na atmosfera. O Observatório Orbital de Carbono será lançado em 23 de fevereiro da base Vanderberg da Força Aérea do país na Califórnia, segundo nota do Laboratório de Propulsão a Jato. De acordo com a nota, o satélite proporcionará "o primeiro quadro completo" das fontes humanas e naturais do dióxido de carbono, assim como as áreas em que esse gás de efeito estufa se concentra, tanto em terra firme como nos mares. Os dados do satélite serão combinados com os das estações terrestres, de aviões e de outros satélites para a pesquisa dos processos que regulam a existência do CO2 atmosférico, assim como sua influência no clima e no ciclo de carbono. Segundo o órgão, essas informações ajudarão governo e empresas a tomar melhores decisões "sobre a qualidade de vida na Terra".