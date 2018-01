Nasa considera sonda Phoenix como perdida

A Nasa, a agência espacial dos EUA, anunciou ontem que perdeu as esperanças de recuperar a sonda Phoenix, que, durante três meses de operações, confirmou a existência de gelo em Marte. Um comunicado do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) afirmou que, após quase um mês de esforços para recuperar as comunicações, a agência deixou de utilizar os orbitadores em torno do planeta para reviver o laboratório e voltar a escutá-lo. "Como esperado, a redução da luz solar (no hemisfério norte do planeta) deixou a Phoenix, que operava com baterias solares, sem energia para mantê-las carregadas", afirmou.