Nasa anuncia descoberta de ''máquina de fazer estrelas''

Uma pesquisa conjunta que usou telescópios e observatórios espaciais da Nasa descobriu uma fonte de estrelas a 12,3 bilhões de anos-luz da Terra. A fonte, chamada pela Nasa de Star-Making Machine (''máquina de fazer estrelas'') cria aproximadamente 4 mil astros por ano, um número que contrasta com as dez produzidas pela Via-Láctea, informou o Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da Nasa. O superberçário de estrelas foi descoberto pelo telescópio espacial Spitzer depois de ter sido detectada pela primeira vez pelo Hubble e por outros observatórios astronômicos terrestres. Segundo o JPL, sua existência contraria a teoria sobre a formação das galáxias pela qual a produção de estrelas ocorre mediante a absorção de pequenas galáxias de forma lenta, e não explosiva como nesse caso. ''Essa galáxia está em pleno processo de multiplicação'', apontou Peter Capak, do Centro Científico Spitzer, do Instituto Tecnológico da Califórnia. Os cientistas a batizaram de Baby Boom, um termo referente à onda de nascimentos nos Estados Unidos que caracterizou as duas décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial. A um ritmo de produção entre mil e 4 mil estrelas por ano, a galáxia só precisará de 50 milhões de anos (lapso pequeno em termos astronômicos) para se transformar em uma das maiores do universo.