A Nasa adiou para hoje o retorno do ônibus espacial Endeavour à Flórida, por causa das condições meteorológicas no sudoeste dos Estados Unidos. A agência avalia as condições climáticas para decidir quando a nave será levada da Base Edwards, onde aterrissou em 30 de novembro, ao concluir missão de 16 dias. Para a transferência, que custará cerca de US$ 1,8 milhão, a nave será colocada em um Boeing 747.