Nasa adia o lançamento de ônibus espacial

A Nasa, agência espacial americana, adiou o lançamento do ônibus espacial Endeavour para hoje com o objetivo de dar aos técnicos mais tempo para avaliarem o impacto de relâmpagos que atingiram a plataforma que sustenta a nave. O Endeavour levará astronautas para uma missão de 16 dias na Estação Espacial Internacional (ISS) para completar a instalação do laboratório Kibo, da Agência de Prospecção Espacial do Japão. A tripulação é composta por sete integrantes. EFE